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В Україну прибула нова партія реактивних систем Himars

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:59 glavcom.ua
В Україну прибула нова партія реактивних систем Himars
ЗСУ отримали ще чотири додаткові системи Himars
фото ілюстративне

Резніков: «Звук залпу Himars став головним музичним хітом»

Сполучені Штати Америки передали Україні ще чотири реактивних системи залпового вогню Himars. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ще чотири додаткові системи Himars прибули на територію України. Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу Himars став головним музичним хітом цього літа на передовій», – зазначив міністр оборони.

В Україну прибула нова партія реактивних систем Himars фото 1
Himars – американська реактивна артилерійська система. На відміну від більшості радянських реактивних систем залпового вогню, які використовують некеровані боєприпаси, Himars має в арсеналі керовані високоточні реактивні снаряди Gmlrs із дальністю ураження до 80 км, а ракета Mgm-140 Atacms – 300 км.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибули ракетні системи залпового вогню Mars II із Німеччини.

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Теги: США Україна росія окупанти війна

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