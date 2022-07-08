Росія засудила трьох кримських татар. МЗС України висловило протест

Ернеста Ібрагімова та Олега Федорова засуджено до 13 років позбавлення волі, а Ісмета Ібрагімова – до 19 років в колонії суворого режиму

Ернеста Ібрагімова та Олега Федорова засуджено до 13 років позбавлення волі, а Ісмета Ібрагімова – до 19 років в колонії суворого режиму

Кримських татар засудили у справі «Хізб ут-Тахрір»

Сьогодні Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки трьом представникам кримськотатарського народу про позбавлення волі. Україна висловила протест проти рішення російського суду. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Про це йдеться на сайті відомства.

«Суд виніс політично вмотивовані вердикти про ув’язнення на 19 років Ісмета Ібрагімова та на 13 років Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова кожного. Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Ісмета Ібрагімова затримали у липні 2020 року, а Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова – у лютому 2021 року силові структури РФ у тимчасово окупованому Криму. Перед арештами у помешканнях затриманих провели обшуки. Згодом кримських татар незаконно перемістили в Росію і безпідставно обвинуватили в «участі у діяльності терористичної організації» «Хізб ут-Тахрір».

«За роки тимчасової окупації Криму за звинуваченнями у причетності до «Хізб ут-Тахрір» заарештовано вже понад 90 осіб, більшість з яких – кримські татари. Росія повинна скасувати рішення суду та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити будь-які політичні переслідування та репресії проти представників кримськотатарського народу, у тому числі шляхом використання російського антитерористичного законодавства для їхнього переслідування», – зазначили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародне співтовариство засудити судові переслідування Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях, а також посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора та вимагати від неї припинення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

«Хізб ут-Тахрір» («Ісламська партія визволення») – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі. У Росії та Казахстані вона визнана терористичною, натомість у країнах Європи та США «Хізб ут-Тахрір» публічно й вільно діє як міжнародна ісламська політична партія та організація.

Росія активно переслідує учасників «Хізб ут-Тахрір» на території окупованого Криму.