«Русскій мір» намагається знищити цілі народи

Понад три чверті століття відділяють нас від 18 травня 1944 року, коли Москва розв’язала геноцид кримських татар. Кількість жертв і досі не злічити, бо ми добре пам’ятаємо, як робилась офіційна статистика в СРСР.

Гірко усвідомити, що сьогодні це відбувається знову. Сотні тисяч людей російські військові проводять через фільтраційні табори, незаконно вивозять на підконтрольну Росії територію. Досі переслідують активістів в Криму, зникають люди.

Події 18 травня 1944 року, як події лютого 2014 та 2022 років об'єднує один організатор – Кремль, Москва. Яку б подобу він не мав: чи то Сталін, чи то Путін, для нас це – один чорт.

Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за кремлівською стіною, відновив політику переслідування. «Русскій мір» в Україні, окупованому Криму та на Донбасі носить яскраво забарвлений ксенофобський антикримськотатарський, антиукраїнський характер. Путін як і Сталін намагається знищити цілу націю, стерти з лиця землі українців. Тому ми як ніхто розуміємо біль кримських татар. Їхній біль – це біль усіх нас.

Історія, на жаль, повторюється

Впевнений, покарання за незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск над невинними людьми, безслідне їх зникнення є неминучим для Росії, як Страшний суд перед Богом.

А Україна переможе! Переможе та відродиться.

Слава нескореному кримськотатарському народу! Слава нескореному українському народу!

Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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