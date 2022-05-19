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    Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

    18 травня щороку в Канаді відзначатиметься День пам&rsquo;яті депортації кримських татар - Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар
    18 травня щороку в Канаді відзначатиметься День пам’яті депортації кримських татар
    фото:Yuliya Kovaliv via Facebook

    Резолюцію підтримали одноголосно

    Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар в 1944 актом геноциду. Резолюцію підтримали одноголосно. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

    Тепер 18 травня щороку в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

    «Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію про визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду», – заявила Ковалів.

    Про таке рішення повідомив у Twitter і народний депутат Рустем Умеров.

    Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У 2019 році таку ініціативу схвалив комітет з міжнародних справ парламенту Канади.

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    Теги: росія окупанти геноцид депутат війна посол Україна депортація окупація парламент #stoprussia
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    Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар