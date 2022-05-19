Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

18 травня щороку в Канаді відзначатиметься День пам’яті депортації кримських татар

Резолюцію підтримали одноголосно

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар в 1944 актом геноциду. Резолюцію підтримали одноголосно. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Тепер 18 травня щороку в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

«Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію про визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду», – заявила Ковалів.

Про таке рішення повідомив у Twitter і народний депутат Рустем Умеров.

Canadian Parliament unanimously adopts a resolution recognizing the deportation of Crimean Tatar People as a genocide. Thank you ! — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 18, 2022

Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У 2019 році таку ініціативу схвалив комітет з міжнародних справ парламенту Канади.