Російські військові тероризують кримських татар. Омбудсмен оприлюднила нові факти

6 квітня 2022 року на КПВВ «Чонгар» окупанти безпідставно затримали 33-річного громадянина Україні, мешканця Херсона Арсена Ібраімова

Російські окупанти продовжують чинити тиск на кримських татар. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За словами омбудсмена, затриманого Арсена Ібрагімова відвезли в Сімферополь в тимчасово окупованому Криму.Там співробітники ФСБ впродовж двох діб під тиском вимагали від чоловіка зізнання в тому, що навесні 2016 року він нібито увійшов до складу кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.

8 квітня рішенням так званого «Сімферопольського районного суду» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого с.2 ст.208 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) Арсена заарештували на два місяці та помістили до Сімферопольського СІЗО.

«Проводячи незаконне затримання та арешт громадян України РФ порушує право на свободу, особисту недоторканість та на справедливий суд», − написала Денісова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 131 наш співвітчизник з Кримського півострова, переважно кримські татари, перебуває за ґратами у Криму і в РФ.

Проукраїнських активістів та кримських татар у Криму досі переслідують.