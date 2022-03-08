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    Російські пілоти бояться бомбити Україну. Путін залучатиме курсантів

    За інформацією радника голови МВС, серед пілотів Росії спостерігаються занепадницькі настрої - Російські пілоти бояться бомбити Україну. Путін залучатиме курсантів
    За інформацією радника голови МВС, серед пілотів Росії спостерігаються занепадницькі настрої
    фото: Антон Геращенко

    У курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами

    Через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко Telegram-канал.

    «За наявною інформацією, серед особового складу ВКС РФ спостерігаються занепадницькі настрої. Більшість пілотів з РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів). Керівництвом армії РФ було ухвалило рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України!», – зазначив він.

    За його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання.

    «Останній козир із рукава або все-таки паніка у бункерного? Намагається шапками закидати? Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри й виходьте на вулиці! Покажіть путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо», – закликав Геращенко.

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    Теги: МВС Антон Геращенко Путін радник
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    Російські пілоти бояться бомбити Україну. Путін залучатиме курсантів