З російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати – глава Міноборони Великої Британії

«Путін завдасть своєму народові величезних економічних труднощів»

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ «вичерпаною силою». Він заявив, що з російською армією вже покінчено і президент РФ володимир Путін має це визнати, пише The Guardian.

«Що б не сталося, Путін – це вичерпана сила у світі, і з ним покінчено, з його армією покінчено… і він повинен це визнати», – сказав Воллес.

Глава Міноборони Великобританії також підкреслив об'єднання міжнародної спільноти проти Путіна. «Путін завдасть своєму народові величезних економічних труднощів», – резюмував Воллес.

Як повідомлялось, Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала найбільш підсанкційною державою у світі через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.