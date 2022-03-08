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    З російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати – глава Міноборони Великої Британії

    Путінські війська зазнають нищівних втрат в Україні - З російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати – глава Міноборони Великої Британії
    Путінські війська зазнають нищівних втрат в Україні

    «Путін завдасть своєму народові величезних економічних труднощів»

    Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ «вичерпаною силою». Він заявив, що з російською армією вже покінчено і президент РФ володимир Путін має це визнати, пише The Guardian.

    «Що б не сталося, Путін – це вичерпана сила у світі, і з ним покінчено, з його армією покінчено… і він повинен це визнати», – сказав Воллес.

    Глава Міноборони Великобританії також підкреслив об'єднання міжнародної спільноти проти Путіна. «Путін завдасть своєму народові величезних економічних труднощів», – резюмував Воллес.

    Як повідомлялось, Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала найбільш підсанкційною державою у світі через вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.

    Теги: Росія війна Путін Велика Британія
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    З російською армією вже покінчено, і Путін має це визнати – глава Міноборони Великої Британії