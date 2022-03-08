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    Думки вголос

    Елітні путінські війська кидають танки, бояться контактного бою та відразу здаються в полон

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Саме ця частина завжди на парадах виступає на Червоній площі, вона оснащена новими Т-72Б3 зразка 2016 року. - Елітні путінські війська кидають танки, бояться контактного бою та відразу здаються в полон
    Саме ця частина завжди на парадах виступає на Червоній площі, вона оснащена новими Т-72Б3 зразка 2016 року.

    Армія з фейковою боєздатністю

    Мовою оригіналу

    Самое потрясающее в этом видео не то, что пять российских солдат дружно говорят: «Путин, Вы лжете, Путин пошёл нах…». Самое потрясающее, что это солдаты одной из самых элитных воинских частей ВС РФ номер 58198 – 1-го гвардейского танкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии.

    Именно эта часть всегда на парадах выступает на Красной площади, она оснащена новенькими Т-72Б3 образца 2016 года. И вот оказывается, что в эту часть берут каких попало солдат срочников, подписывая с ними контракт. И посылают это глупое мясо, не умеющее рассуждать, убивать людей в другую страну, потому что глупому мясу все равно кого убивать.

    Именно в этом полку сразу 22 военнослужащих после боя с ВСУ побросали танки и сдались в плен во главе с замкомандира полка и командиром танкового батальона. Показушная армия, с показушной фейковой боеспособностью, трусливая в контактном бою, подготовленная для парадов, которая уверовала в собственную пропаганду о второй по силе армии мира.

    О мотивации и боеспособности этих потешных солдатиков, которые приехали убивать украинцев, и обделались после первого же боя с ВСУ, на этом видео сказано все.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Росія війна Путін путінський режим полон #stoprussia
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    Елітні путінські війська кидають танки, бояться контактного бою та відразу здаються в полон