Елітні путінські війська кидають танки, бояться контактного бою та відразу здаються в полон

Армія з фейковою боєздатністю

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Самое потрясающее в этом видео не то, что пять российских солдат дружно говорят: «Путин, Вы лжете, Путин пошёл нах…». Самое потрясающее, что это солдаты одной из самых элитных воинских частей ВС РФ номер 58198 – 1-го гвардейского танкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии.

Именно эта часть всегда на парадах выступает на Красной площади, она оснащена новенькими Т-72Б3 образца 2016 года. И вот оказывается, что в эту часть берут каких попало солдат срочников, подписывая с ними контракт. И посылают это глупое мясо, не умеющее рассуждать, убивать людей в другую страну, потому что глупому мясу все равно кого убивать.

Именно в этом полку сразу 22 военнослужащих после боя с ВСУ побросали танки и сдались в плен во главе с замкомандира полка и командиром танкового батальона. Показушная армия, с показушной фейковой боеспособностью, трусливая в контактном бою, подготовленная для парадов, которая уверовала в собственную пропаганду о второй по силе армии мира.

О мотивации и боеспособности этих потешных солдатиков, которые приехали убивать украинцев, и обделались после первого же боя с ВСУ, на этом видео сказано все.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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