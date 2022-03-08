Чи дійсно людське життя має найвищу цінність? Слова і діла найбільших корпорацій світу

Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну

Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну .

Якби ТОП-компанії припинили бізнес у країні-агресорі, війну можна було б зупинити дуже швидко

24 лютого Росія розпочала війну в Україні, обстрілюючи та бомбардуючи українські міста, зокрема нашу столицю Київ, вбиваючи і калічачи тисячі людей і цілі сім’ї.

Росія стверджує, що це «спецоперація», спрямована на військові об’єкти, але насправді обстрілюються житлові квартали, дитячі притулки та лікарні, мирні люди, руйнується економіка, завдаючи величезних страждань українському народу та призводячи до тисяч жертв.

Більшість цивілізованих країн світу запровадили санкції проти російської економіки за її вторгнення, а великі корпорації постійно заявляють, що людське життя має найбільшу цінність і що Росія розпочала неспровоковану війну.

Якби ТОП-компанії припинили свій бізнес у країні-агресорі, то війну можна було б зупинити дуже швидко.

Розмір бізнесу міжнародних компаній в Росії в порівнянні до їхнього глобального бізнесу невеликий, а тому втрата цього ринку не сильно вплине на їхні фінансові результати і навіть може мати позитивний ефект, якщо споживачі визнають їхні високі етичні стандарти.

Але чи справді людське життя важливе для цих компаній, чи це порожні слова та заяви про соціальну відповідальність?

З огляду на величезну соціальну та економічну несправедливість у світі, люди самі вибирають компанію, яка відповідає їхнім цінностям, приймають рішення, чи співпрацювати з нею і можуть направляти свою підтримку Україні, на базі них.

Нижче ми перерахуємо, що саме зробили великі корпорації щодо свого бізнесу з Росією після початку війни з Україною.

Цей список буде оновлюватися та виправлятися, у разі неточності або нових даних, щотижня.

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Нагадаємо, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg. За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.



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