Росія стала найбільш підсанкційною державою світу, — Bloomberg

«Це фінансова ядерна війна і найбільша санкційна подія в історії»

Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, починаючи з 22 лютого Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій. Загальне число санкцій зросло до понад 5530. Це перевершило Іран, проти якого за десятиліття було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму.

Тиск на Росію посилюється майже з кожним днем. Протягом вихідних American Express Co. і Netflix Inc. приєдналися до зростаючого списку компаній, які виходять з Росії або припиняють свою діяльність. Деякі роблять це через зобов’язання щодо санкцій, але інші «вводять власні санкції» — по суті, вирішуючи піти, навіть якщо вони не зобов’язані це робити за законом.

«Це фінансова ядерна війна і найбільша санкційна подія в історії», – сказав Пітер П’ятецький, колишній чиновник міністерства фінансів в адміністраціях Обами та Трампа, який був співзасновником Castellum.ai.

«Росія менш ніж за два тижні перетворилася з частини світової економіки до найбільшої мети глобальних санкцій і фінансового вигнанця», — сказав він.

На вихідних Путін заявив, що введення санкцій «схоже на оголошення війни».

Нагадаємо, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна почався розкол. Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

На сьогодні заяви зробили:

власник «Новатек» Леонід Міхельсон,

засновник «Русалу» Олег Дерипаска,

власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,

голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.