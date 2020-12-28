Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір»

У фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова в обвинувальному висновку не вказана наявність українського громадянства.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив адвокат Бекірова Едем Семедляєв.

«Взагалі логіку слідства не зрозуміти, тому що у всіх процесуальних документах, протоколах затримання і допитів всюди вказано, що підсудні є громадянами України. Чому у підсумку слідчий не вніс це в обвинувальний висновок, незрозуміло. Це може бути пов’язано з тим, що у слідства немає оригіналу українського паспорта або через інші причини», – повідомив адвокат.

При цьому, за його словами, в іншого фігуранта справи, Ризи Ізетова, українське громадянство все ж прописане у справі.

Наявність громадянства України часто використовується звинуваченням при продовження запобіжного заходу у судах як аргумент, що ті можуть сховатися і виїхати. Але при цьому те, що на них поширюється дія четвертої Женевської конвенції, повністю ігнорується при винесенні судових рішень, вказує юрист.

Попереднє слухання у цій справі відбудеться 28 грудня в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками торік у березні в Криму.