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    Політика

    Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

    • Розсилка
    Адвокат Едем Семедляєв - Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»
    Адвокат Едем Семедляєв
    Фото: Крим.Реалії

    Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір»

    У фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова в обвинувальному висновку не вказана наявність українського громадянства.

    Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив адвокат Бекірова Едем Семедляєв.

    «Взагалі логіку слідства не зрозуміти, тому що у всіх процесуальних документах, протоколах затримання і допитів всюди вказано, що підсудні є громадянами України. Чому у підсумку слідчий не вніс це в обвинувальний висновок, незрозуміло. Це може бути пов’язано з тим, що у слідства немає оригіналу українського паспорта або через інші причини», – повідомив адвокат.

    При цьому, за його словами, в іншого фігуранта справи, Ризи Ізетова, українське громадянство все ж прописане у справі.

    Наявність громадянства України часто використовується звинуваченням при продовження запобіжного заходу у судах як аргумент, що ті можуть сховатися і виїхати. Але при цьому те, що на них поширюється дія четвертої Женевської конвенції, повністю ігнорується при винесенні судових рішень, вказує юрист.

    Попереднє слухання у цій справі відбудеться 28 грудня в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

    27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

    Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

    У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

    Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками торік у березні в Криму.

    Теги: Крим кримські татари Росія ОБСЄ СІЗО арешт адвокат активісти громадянство звільнення
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