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    Після поразки на виборах в Молдові Ігор Додон відбув до Москви

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ігор Додон раніше відмовлявся визнавати Крим українським </p> - Після поразки на виборах в Молдові Ігор Додон відбув до Москви

    Ігор Додон раніше відмовлявся визнавати Крим українським

    Фото: Ліга

    Колишній проросійський президент тепло зустрінутий у Кремлі

    Програвши 24 грудня президентські вибори у Молдові, проросійський експрезидент цієї країни вирушив до Москви. Як повідомляє «Європейська правда», батьківщину Додон покинув одразу після інавгурації нового президента Майї Санду і пробув у Російсбкій Федерації два дні.

    У своєму Facebook Ігор Додон називає поїздку «робочим візитом» та пише, що відвідував Москву разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаною, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева. 

    Як розповідає Додон у своїх дописах, він зустрічався із заступником глави адміністрації Путіна Дмитрієм Козаком для обговорення "стратегічного партнерства" між Молдовою та Росією і регіональної співпраці; також - із главою Держдуми Федеральних зборів РФ В'ячеславом Володіним.

    Під час зустрічі з російськими політиками. Фото: Facebook

    Під час зустрічі з російськими політиками. Фото: Facebook

    Крім того, була зустріч з лідером партії «Справедлива Росія». З ним говорили про «перспективи співпраці» з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу, пише на своїй сторінці молдовський експрезидент. 

    Як повідомлялося раніше, Ігор Додон не визнавав Крим українським, про що висловлювався неодноразово і в зв’язку з чим Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися з ним зустрічатися. Більш того, Додон взагалі жодного разу не спілкувався з чинним президентом України. У зв’язку із заявами колишнього молдавського лідера, що «Крим належить Російській Федерації» у України з Молдовою були досить прохолодні стосунки кілька останніх років. В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський сказав, що симпатизує новому президентові Молдови.

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    Теги: Росія вибори Молдова Ігор Додон Мая Санду
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