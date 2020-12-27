Росіянин та українець везли з РФ шаблі, кинджал та ножі, на одному з яких було гравіювання «ФСБ РФ»

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи

До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

26 грудня через українсько-російський кордон в пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області під час огляду автомобіля SsangYong російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.

Інший громадянин – 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі «Мерседес» російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі.

В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи, яка має визначити, чи належать ті до холодної зброї.