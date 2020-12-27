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    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі

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    Росіянин та українець везли з РФ шаблі, кинджал та ножі, на одному з яких було гравіювання &laquo;ФСБ РФ&raquo; - До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    Росіянин та українець везли з РФ шаблі, кинджал та ножі, на одному з яких було гравіювання «ФСБ РФ»
    Фото: МВС

    Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи

    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі.

    Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

    26 грудня через українсько-російський кордон в пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області під час огляду автомобіля SsangYong російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, прикордонники разом з митниками в багажному відділенні серед речей іноземця виявили дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.

    Інший громадянин – 47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі «Мерседес» російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі.

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    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    До України намагалися ввезти з Росії шаблі, кинджал та ножі
    Фото: МВС

    В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см. На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

    Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи, яка має визначити, чи належать ті до холодної зброї.

    Теги: прикордонники Росія зброя ФСБ речі
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