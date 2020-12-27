У Білорусі розпочався черговий недільний марш
Затримання учасника акції протесту
До білоруської столиці в’їхала велика колона спецтехніки
Акції опозиційного недільного маршу 27 грудня активісти Білорусі почали проводити в різних районах Мінська та інших містах країни з самого ранку. До Мінська за традицією введено спецтехніку силовиків. Про це повідомляє портал Tut.by.
«У неділю вранці в Мінську помітили спецтехніку. У деяких районах столиці з ранку провели акції солідарності з БЧБ-прапорами, а в окремих пройшлися маршами», – йдеться в повідомленні.
Видання публікує фото і відео від читачів, на яких зображено ранкові акції у Мінську, в районі метро Спортивна, у приміській Малинівці та інших містах, наприклад, у Гродно.
Є також дані про введення до білоруської столиці великої колони спецтехніки.
Нагадаємо, акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.
Як повідомлялося, 20 грудня на волю вийшла «Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова, затримана за участь у протестах понад місяць тому.