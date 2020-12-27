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    У світі

    У Білорусі розпочався черговий недільний марш

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    <p>Затримання учасника акції протесту</p> - У Білорусі розпочався черговий недільний марш

    Затримання учасника акції протесту

    Фото Tut.by

    До білоруської столиці в’їхала велика колона спецтехніки

    Акції опозиційного недільного маршу 27 грудня активісти Білорусі почали проводити в різних районах Мінська та інших містах країни з самого ранку. До Мінська за традицією введено спецтехніку силовиків. Про це повідомляє портал Tut.by.

    «У неділю вранці в Мінську помітили спецтехніку. У деяких районах столиці з ранку провели акції солідарності з БЧБ-прапорами, а в окремих пройшлися маршами», – йдеться в повідомленні.

    Видання публікує фото і відео від читачів, на яких зображено ранкові акції у Мінську, в районі метро Спортивна, у приміській Малинівці та інших містах, наприклад, у Гродно.

    Є також дані про введення до білоруської столиці великої колони спецтехніки.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Нагадаємо, акції протесту 20 грудня пройшли у різних районах Мінська та в інших білоруських містах. Практично одразу правозахисні організації почали повідомляти про затримання їх учасників.

    Як повідомлялося, 20 грудня на волю вийшла «Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова, затримана за участь у протестах понад місяць тому.

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    Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко активісти опозиція
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