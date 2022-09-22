Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ

Скібіцький: «Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон»

Застосування Росією ядерної зброї небезпечно для всіх країн Чорноморського регіону. Про це представник Головного управління Розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю телеканалу ITV News.

«Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі», – сказав Вадим Скібіцький.

Представник розвідки також додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на країни, зокрема Польщу, Туреччину та Болгарію.

Як повідомлялося, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю. «Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Нагадаємо, США повідомили, якою буде відповідь, якщо Путін застосує ядерну зброю.