Ядерний шантаж Путіна: ЄС відреагував на погрози

Міжнародне товариство не визнає фіктивні «референдуми»

Лідери Європейського союзу закликають ще більше тиснути на російського диктатора Володимира Путіна через його «ядерну авантюру». Про це пише Reuters.

За словами речника Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітера Стано, Путін грається в ядерну азартну гру й продовжує використовувати ядерний шантаж як частину свого терору. «Путін грає в ядерну азартну гру. Він використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору, це неприйнятно», – заявив Стано.

Також речник зауважив, що міжнародне товариство не визнає фіктивні «референдуми», які Москва оголосила на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.