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    Рябошапка назвав Єрмака «злом» і «ключовою проблемою» Зеленського

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    Рябошапка назвав Єрмака «злом» і «ключовою проблемою» Зеленського

    Рябошапка заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон»

    Сьогодні однією з ключових проблем президента Володимира Зеленського є глава його офісу Андрій Єрмак.

    Про це в ефірі Радіо свобода сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

    «Єрмак – це зло. Це одна з ключових, можливо ключова проблема Зеленського. Єрмак не тільки є ключовим джерелом інформації для Зеленського. У Єрмака є своя система цінностей, яка полягає в тому, що нам потрібно дивитися на північ і на схід, а не на захід», – сказав Рябошапка.

    Рябошапка також заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон».

    За словами Рябошапки, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа, він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.

    «Єрмак був один з тих, хто був упевнений у перемозі Трампа і переконував у цьому Зеленського... Він міг втягнути Україну в грандіозний скандал. Я не виключаю, що Росія підігравала», – сказав він.

    Більш того, як зазначив Рябошапка, саме з подачі Єрмака могло скластися враження, що Україна втручається в американські вибори – такий сценарій був вигідний Москві.

    Він нагадав, що в травні 2020 року перед підсумковою прес-конференцією Зеленського були оприлюднені так звані плівки Деркача про начебто втручання України в американські вибори.

    «Деркач оприлюднює плівки. Генпрокурор (Ірина Венедиктова) починає кримінальне провадження. Президент на наступний день підсилює медійний ефект від цього факту. І таким чином Росія домоглася результату», – додав Рябошапка.

    До слова, інтернет-жартівники почали порівнювати Володимира Зеленського з венесуельськими диктаторами Уго Чавесом та Ніколасом Мадуро.

    Теги: Росія Генпрокурор Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Андрій Єрмак
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