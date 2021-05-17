Рябошапка назвав Єрмака «злом» і «ключовою проблемою» Зеленського

Рябошапка заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон»

Сьогодні однією з ключових проблем президента Володимира Зеленського є глава його офісу Андрій Єрмак.

Про це в ефірі Радіо свобода сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

«Єрмак – це зло. Це одна з ключових, можливо ключова проблема Зеленського. Єрмак не тільки є ключовим джерелом інформації для Зеленського. У Єрмака є своя система цінностей, яка полягає в тому, що нам потрібно дивитися на північ і на схід, а не на захід», – сказав Рябошапка.

Рябошапка також заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон».

За словами Рябошапки, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа, він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.

«Єрмак був один з тих, хто був упевнений у перемозі Трампа і переконував у цьому Зеленського... Він міг втягнути Україну в грандіозний скандал. Я не виключаю, що Росія підігравала», – сказав він.

Більш того, як зазначив Рябошапка, саме з подачі Єрмака могло скластися враження, що Україна втручається в американські вибори – такий сценарій був вигідний Москві.

Він нагадав, що в травні 2020 року перед підсумковою прес-конференцією Зеленського були оприлюднені так звані плівки Деркача про начебто втручання України в американські вибори.

«Деркач оприлюднює плівки. Генпрокурор (Ірина Венедиктова) починає кримінальне провадження. Президент на наступний день підсилює медійний ефект від цього факту. І таким чином Росія домоглася результату», – додав Рябошапка.

До слова, інтернет-жартівники почали порівнювати Володимира Зеленського з венесуельськими диктаторами Уго Чавесом та Ніколасом Мадуро.