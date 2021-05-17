Регулювання цін на пальне: соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ініціативу влади

Володимира Зеленського почали порівнювати з венесуельськими диктаторами Уго Чавесом та Ніколасом Мадуро

15 травня вступили у дію запроваджені урядом торговельні надбавки на бензин і дизельне паливо, що реалізується через мережу АЗС. Така ініціатива влади відразу викликала обурення користувачів соціальних мереж.

Зокрема, президента Володимира Зеленського почали порівнювати з венесуельськими диктаторами Уго Чавесом та Ніколасом Мадуро. Варто зазначити, що у Венесуелі влада також полюбляє регулювати ціни на пальне та різні групи товарів.

Нагадаємо, про припинення продажу преміального палива заявили мережі Wog та Okko. Компанії пояснили цю ситуацію тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі.

Згодом мережі автозаправних станцій Klo і Socar припинили продаж преміального пального через рішення уряду про запровадження державного регулювання цін на пальне.

До слова, експерт прогнозував, що пальне до кінця травня буде щотижня рости на 15-20 копійок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як відомо, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.