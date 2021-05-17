Путін вірить, що зміг побудувати Третій російський Рейх
Російський Рейх Путіна – від Білорусі до Сирії, від Владивостока до Каракаса
Мовою оригіналу
Третий Рейх включает Сирию
Знаете почему Путин сказал, что «палестинско-израильский конфликт... происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности»?
Он не забыл географию для начальной школы. Он проговорился о том, что давно де-факто аннексировал Сирию и воспринимает ее как часть новой Российской империи.
В его бредовой картине мира и Сирия, и Венесуэлы, и тем более бывшие советские республики – части империи или взбунтовашиеся части империи, которые необходимо покорить, например, Украину.
Он реально верит, что построил Третий российский Рейх. Первый – империя Романовых, второй – СССР, третий – Империя Путина: от Беларуси до Сирии, от Владивостока до Каракоса.
Джерело: блог Ігора Ейдмана