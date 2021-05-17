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    Путін вірить, що зміг побудувати Третій російський Рейх

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін вірить, що зміг побудувати Третій російський Рейх

    Російський Рейх Путіна – від Білорусі до Сирії, від Владивостока до Каракаса

    Мовою оригіналу

    Третий Рейх включает Сирию

    Знаете почему Путин сказал, что «палестинско-израильский конфликт... происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности»?

    Он не забыл географию для начальной школы. Он проговорился о том, что давно де-факто аннексировал Сирию и воспринимает ее как часть новой Российской империи.

    В его бредовой картине мира и Сирия, и Венесуэлы, и тем более бывшие советские республики – части империи или взбунтовашиеся части империи, которые необходимо покорить, например, Украину.

    Он реально верит, что построил Третий российский Рейх. Первый – империя Романовых, второй – СССР, третий – Империя Путина: от Беларуси до Сирии, от Владивостока до Каракоса.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Сирія Путін путінський режим СРСР
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