Путін вірить, що зміг побудувати Третій російський Рейх

Російський Рейх Путіна – від Білорусі до Сирії, від Владивостока до Каракаса

Мовою оригіналу

Третий Рейх включает Сирию

Знаете почему Путин сказал, что «палестинско-израильский конфликт... происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности»?

Он не забыл географию для начальной школы. Он проговорился о том, что давно де-факто аннексировал Сирию и воспринимает ее как часть новой Российской империи.

В его бредовой картине мира и Сирия, и Венесуэлы, и тем более бывшие советские республики – части империи или взбунтовашиеся части империи, которые необходимо покорить, например, Украину.

Он реально верит, что построил Третий российский Рейх. Первый – империя Романовых, второй – СССР, третий – Империя Путина: от Беларуси до Сирии, от Владивостока до Каракоса.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.