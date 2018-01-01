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    Політика

    Саакашвілі помітили в Амстердамі

    Політик покинув Польщу
    Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії помітили в Амстердамі (столиця Нідерландів). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і зобразив його на пам'ять. Зверніть увагу на те, як
    • Сьогодні, 12:19
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    Політик покинув Польщу

    Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії помітили в Амстердамі (столиця Нідерландів). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і зобразив його на пам'ять.

    Зверніть увагу на те, як важка для Міхо розлука з Україною. Мабуть майже також важка, як розлука з Грузією», - написав нардеп та виклав фото Саакашвілі.

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    Варто відзначити, що у політика у Нідерландах живе родина і він говорив про те, що збирається їх відвідати.

    Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Михайло Саакашвілі Нідерланди Олексій Гончаренко політика Facebook
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