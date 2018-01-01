Саакашвілі помітили в Амстердамі

Політик покинув Польщу

Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії помітили в Амстердамі (столиця Нідерландів). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і зобразив його на пам'ять. Зверніть увагу на те, як



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Політик покинув Польщу

Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії помітили в Амстердамі (столиця Нідерландів). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«А Міхо-то вже в Амстердамі! Товариш щойно зустрів нашого джигіта-мученика в аеропорту і зобразив його на пам'ять.

Зверніть увагу на те, як важка для Міхо розлука з Україною. Мабуть майже також важка, як розлука з Грузією», - написав нардеп та виклав фото Саакашвілі.

Варто відзначити, що у політика у Нідерландах живе родина і він говорив про те, що збирається їх відвідати.

Як відомо, Саакашвілі позбавили українського громадянства.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.