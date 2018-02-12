Саакашвілі депортували з України в Польщу

У МВС підкреслюють, що Саакашвілі мав статус особи, яка порушувала міграційне законодавство України

Михайла Саакашвілі видворили з України. Про це заявили в українській Держприкордонслужбі. «У даному випадку — це Польща», — заявив член колегії українського МВС Антон Геращенко. Українського політика Михайла Саакашвілі депортували «в країну попереднього перебування», заявили в українській Держприкордонслужбі.



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Фото: сторінка Міхеіла Саакашвілі в Іnstagram Міхеіл Саакашвілі

У МВС підкреслюють, що Саакашвілі мав статус особи, яка порушувала міграційне законодавство України

Михайла Саакашвілі видворили з України. Про це заявили в українській Держприкордонслужбі. «У даному випадку — це Польща», — заявив член колегії українського МВС Антон Геращенко.

Українського політика Михайла Саакашвілі депортували «в країну попереднього перебування», заявили в українській Держприкордонслужбі. Його депортували з України за порушення міграційного законодавства країни, повідомив РБК член колегії українського МВС Антон Геращенко.

«Як діють у будь-якій цивілізованій країні щодо осіб, які не мають права знаходитися на її території? Правильно, їх висилають на територію тієї держави, звідки вони прибули. У даному випадку це Польща», — зазначив Геращенко.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі везуть до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.