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    З'явилося відео затримання Саакашвілі

    Екс-губернатора Одеської області затримали в одному із ресторанів Києва
    Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»». Міхеїла відвезли в невідомому напрямку.  15 хвилин тому на офіційній сторінці Саакашвілі у Фейсбук з'явилося
    • Сьогодні, 15:57
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    Кадр з відео затримання Міхеїла Саакашвілі 12 лютого
    Кадр з відео затримання Міхеїла Саакашвілі 12 лютого

    Екс-губернатора Одеської області затримали в одному із ресторанів Києва

    Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»». Міхеїла відвезли в невідомому напрямку. 

    15 хвилин тому на офіційній сторінці Саакашвілі у Фейсбук з'явилося відео затримання. 

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    Також на офіційній сторінці Саакашвілі було оприлюднене лайв-відео затримання.

    Раніше коментарі «Главкому» позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко зазначав, що затриманий Саакашвілі не виходить на зв’язок.

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