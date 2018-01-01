З'явилося відео затримання Саакашвілі
- Сьогодні, 15:57
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Кадр з відео затримання Міхеїла Саакашвілі 12 лютого
Екс-губернатора Одеської області затримали в одному із ресторанів Києва
Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»». Міхеїла відвезли в невідомому напрямку.
15 хвилин тому на офіційній сторінці Саакашвілі у Фейсбук з'явилося відео затримання.
Також на офіційній сторінці Саакашвілі було оприлюднене лайв-відео затримання.
Раніше коментарі «Главкому» позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко зазначав, що затриманий Саакашвілі не виходить на зв’язок.