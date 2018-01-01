З'явилося відео затримання Саакашвілі

Екс-губернатора Одеської області затримали в одному із ресторанів Києва

Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»». Міхеїла відвезли в невідомому напрямку. 15 хвилин тому на офіційній сторінці Саакашвілі у Фейсбук з'явилося



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Кадр з відео затримання Міхеїла Саакашвілі 12 лютого

Екс-губернатора Одеської області затримали в одному із ресторанів Києва

Сьогодні, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба»». Міхеїла відвезли в невідомому напрямку.

15 хвилин тому на офіційній сторінці Саакашвілі у Фейсбук з'явилося відео затримання.

Також на офіційній сторінці Саакашвілі було оприлюднене лайв-відео затримання.



Раніше коментарі «Главкому» позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко зазначав, що затриманий Саакашвілі не виходить на зв’язок.