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    Політика

    Садовий розказав, як Порошенко пропонував йому вирішити сміттєву кризу

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    Мер Львова Андрій Садовий - Садовий розказав, як Порошенко пропонував йому вирішити сміттєву кризу
    Мер Львова Андрій Садовий
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Садовий запевняє, що «кпопка» із сміттям не спрацювала на користь Банкової

    Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв’ю «Главкому» про зустріч в Адміністрації президента, під час якої йому пропонували підписати угоду, щоб вирішити проблему «львівського сміття».

    На запитання, в чому полягала ця угода і що йому пропонували, Садовий відповів:

    «Самопоміч» мала відійти в інше підпорядкування».

    Мер Львова уточнив, що не знає, хто на Банковій «відповідає за різні партії». 

    «Розумієте, у нас всі партії мають чітку прогнозовану політику з точки зору президента. Тобто він знає, чого від кого можна очікувати, знає, яку кнопку можна натиснути. «Самопоміч» непідконтрольна», - додав Садовий.

    Він запевняє, що «кпопка» із сміттям не спрацювала на користь Адміністрації президента.

    «Вони зробили блокаду, вони тиснули на мене, шантажували, але я не піддався на ці провокації…Цей кейс відомий сьогодні на весь світ, Петро Олексійович увійшов в історію. І думаю, що цей кейс будуть на багатьох факультетах політології студентам наводити в приклад, як політтехнологію», – резюмував Садовий.

    Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

    До вашої уваги:  

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