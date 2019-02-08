Садовий розказав, як Порошенко пропонував йому вирішити сміттєву кризу



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Мер Львова Андрій Садовий Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Садовий запевняє, що «кпопка» із сміттям не спрацювала на користь Банкової

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв’ю «Главкому» про зустріч в Адміністрації президента, під час якої йому пропонували підписати угоду, щоб вирішити проблему «львівського сміття».

На запитання, в чому полягала ця угода і що йому пропонували, Садовий відповів:

«Самопоміч» мала відійти в інше підпорядкування».

Мер Львова уточнив, що не знає, хто на Банковій «відповідає за різні партії».

«Розумієте, у нас всі партії мають чітку прогнозовану політику з точки зору президента. Тобто він знає, чого від кого можна очікувати, знає, яку кнопку можна натиснути. «Самопоміч» непідконтрольна», - додав Садовий.

Він запевняє, що «кпопка» із сміттям не спрацювала на користь Адміністрації президента.

«Вони зробили блокаду, вони тиснули на мене, шантажували, але я не піддався на ці провокації…Цей кейс відомий сьогодні на весь світ, Петро Олексійович увійшов в історію. І думаю, що цей кейс будуть на багатьох факультетах політології студентам наводити в приклад, як політтехнологію», – резюмував Садовий.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.