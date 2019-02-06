Центрвиборчком зареєстрував сьогодні ще трьох кандидатів у президенти



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Засідання ЦВК Фото: Укрінформ

Станом на 6 лютого ЦВК зареєструвала 37 кандидатів на посаду глави держави

Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні 6 лютого Юрія Тимошенка, Андрія Новака та Василя Журавльова кандидатами на посаду президента на чергових виборах 31 березня.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у середу.

Так, Центрвиборчком зареєстрував кандидатом на посаду глави держави народного депутата Юрія Тимошенка, який іде на вибори як самовисуванець. Крім того, ЦВК зареєструвала кандидатами на посаду Президента Андрія Новака, висунутого партією «Патріот», та Василя Журавльова, висунутого партією «Стабільність».

Також на засіданні ЦВК зареєструвала народного депутата від БПП, голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича уповноваженим представником кандидата на посаду президента Петра Порошенка у ЦВК з правом дорадчого голосу на чергових виборах 31 березня.

Водночас Центрвиборчком відмовив 10 особам в реєстрації кандидатами на посаду глави держави у зв'язку із невідповідністю поданих ними документів вимогам чинного законодавства.

Таким чином, станом на 6 лютого ЦВК зареєструвала 37 кандидатів на посаду глави держави, 38 особам відмовила в реєстрації, документи інших перебувають на розгляді. Загалом документи для реєстрації кандидатами у президенти подали понад 90 осіб.

Нині кандидатами на посаду глави держави зареєстровано: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Киву, Руслана Кошулинського, Олександра Данилюка, Сергія Таруту, Володимира Зеленського, Ігоря Смешка, Інну Богословську, Юрія Дерев'янка, Миколу Габера, Романа Безсмертного, Віктора Бондара, Віктора Кривенка, Сергія Кривоноса, Сергія Носенка, Руслана Ригованова, Юрія Тимошенка, Василя Журавльова та Андрія Новака.