Саливон: Коли заробітчани заберуть свої сім’ї – економіка України впаде



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Заробітчани

В перспективі заробітчани за кордоном осядуть, перевезуть свої сім’ї і перестануть слати гроші в Україну

Зовнішнє фінансування і гроші, які заробітчани надсилають своїм сім’ям з-за кордону, продовжують залишатися головними чинниками підтримки економічної стабільності України.

Про це заявив директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Саливон в ефірі каналу PolitWera, повідомляє 112.ua.

«Люди досить активно виїжджають з країни, і поки ще пересилають гроші, багато. Це в значній мірі дозволяє збалансувати платіжний баланс», – цитує експерта EADaily.

Саливон вважає, що в перспективі ці люди за кордоном осядуть, перевезуть свої сім’ї і перестануть слати гроші в Україну. На думку економіста, коли це прийме масовий характер, то навіть просто підтримувати інфраструктуру в державі, яке було розраховане на проживання 50 мільйонів чоловік, стане майже неможливо.

«Кожній людині треба буде платити за підтримку одного метра каналізаційної труби, умовно, більше», – пояснив Саливон.

Експерт вважає, що при такому положенні залишиться покладатися тільки на зовнішнє фінансування. На його думку, поки українську економіку будуть підтримувати на фінансовій голці, а поточні борги будуть реструктуризувати, країна ще дещо-як буде справлятися.

«Якщо нова команда продовжить (або наростить) дії щодо руйнування промисловості, то, напевно, кінець буде ближче, тому що робочі місця почнуть скорочуватися ще стрімкіше», – прогнозує економіст.

Заробітчани з України у найближчі роки можуть поміняти Польщу на Німеччину.