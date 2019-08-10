«Слуга народу» візьметься за ФОПів



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«Слуга народу» шукає рішення, як унеможливити ухилення від оподаткування

Рішення, як припинити зловживання ФОПів, планують представити до початку роботи Верховної Ради

Партія «Слуга народу» боротиметься з масовим ухиленням від оподаткування через ФОПів, протягом місяця буде представлено рішення щодо припинення зловживань.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив радник команди президента, народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

«Всі на ФОПах. Але ці юридичні особи перевищують ліміти своєї діяльності (5 мільйонів є максимальним лімітом для ФОПа) за день. А це ухилення від оподаткування. Тому ми повинні, з одного боку, забезпечити можливість ФОПам працювати на цій системі, а з іншого - унеможливити ухилення від оподаткування», - зазначив Гетманцев.

За словами депутата, рішення, як припинити зловживання ФОПів, планують представити до початку роботи Верховної Ради.

«Ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни до податкового законодавства, аби не породжувати низку податкових спорів. Аби це було зрозуміло, для всіх доступно, і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що протягом найближчих тижнів до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення», - сказав Гетманцев.

До слова, партія «Слуга народу» назвала 22 парламентські комітети, які політсила запропонувала створити у Верховній Раді на першому засіданні підготовчої групи.