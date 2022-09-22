«Забули» про Медведчука. Росія прокоментувала обмін полоненими

Представник Міноборони РФ, коментуючи обмін полоненими, вирішив не згадувати про Віктора Медведчука

Міноборони Росії прокоментувало обмін полоненими, який відбувся між Україною та РФ 21 вересня. Російське відомство повідомило про повернення на батьківщину 55 полонених військовослужбовців армії РФ, а також військових із «Л/ДНР».

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

«В результаті складного переговорного процесу з обміну сьогодні вночі з підконтрольної київському режиму території України повернуто 55 військовослужбовців Збройних сил РФ, Донецької та Луганської республік, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека», – заявив ручник російського Міноборони.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.