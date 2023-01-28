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Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців

У України попереду кілька складних місяців, однак, перемога буде, вважає Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що здобуття Україною перемоги у війні з Росією не є питанням тижня чи двох. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

«На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж дві тисячі кілометрів. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи», – сказав Данілов.

 Він наголосив, що перелом у війні вже пройдений.

«Так, буде складно, нам не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо… Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях», – заявив секретар РНБО.

За його словами, цей період пов’язаний із датами, які визначає для себе російська влада, зокрема річницею початку повномасштабного вторгнення.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна продовжує отримувати значну військову допомогу від західних партнерів. Обсяги озброєння, які отримують Збройні сили України, спричиняють паніку у Кремлі. Тож, в оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча. 

Теги: росія Свобода радіо Україна робота озброєння влада Олексій Данілов танки перемога наступ

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