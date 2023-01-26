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Збирав секретні дані для російських спецслужб: СБУ викрила зрадника у власних лавах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збирав секретні дані для російських спецслужб: СБУ викрила зрадника у власних лавах
Після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі
фото: пресслужба СБУ

Посадовцю повідомлено про підозру

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – наголосив очільник Служби безпеки Василь Малюк.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила агента ФСБ у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. 

Теги: СБУ розслідування державна зрада зрада

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