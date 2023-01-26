Збирав секретні дані для російських спецслужб: СБУ викрила зрадника у власних лавах

Після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі

Посадовцю повідомлено про підозру

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – наголосив очільник Служби безпеки Василь Малюк.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила агента ФСБ у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.