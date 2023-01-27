У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
В оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча
Україна продовжує отримувати значну військову допомогу від західних партнерів. Обсяги озброєння, які отримують Збройні сили України, спричиняють паніку у Кремлі. Тож, в оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов «24 каналу».
Він зазначив, що від безсилля змінити щось на полі бою країна-агресорка вдається до останнього свого аргументу – ядерного шантажу. Однак така риторика аж ніяк не допоможе російському диктатору. Адже його подальше перебування на своїй посаді – під великим питанням.
«Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто в Росії вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна», – заявив Данілов.
Представники української влади мають припущення щодо того, хто може стати наступником нинішнього президента країни-агресорки. Однак деталей поки що не розголошують.
Данілов наголосив, що процеси, які почалися у Росії і які призведуть до того, що Путін втратить свою владу, вже не зупинити.
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