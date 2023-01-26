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Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані
Микола Тищенко не голосує в раді з 12 січня
фото з відкритих джерел

Про свій виїзд за кордон нардеп публічно не повідомляв

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко перебуває у Таїланді та навіть має намір 27 січня зустрітися в посольстві з українцями, котрі мешкають у цій країні. Про свій виїзд за кордон він публічно не повідомляв, тож коли саме покинув Україну – невідомо.

Тим часом, якщо вірити даним, опублікованим на сайті Верховної Ради України, Миколи Тищенка не було в парламенті вже 12 січня. Починаючи з цього дня, він не брав участь у голосуванні.

Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані фото 1
Скільки днів Тищенко відпочиває в Таїланді? Цікаві дані фото 2

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зараз перебуває у Таїланді. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України в Таїланді інформації.

Речниця партії «Слуга Народу» Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Засідання фракції відбудеться найближчим часом. Також його мають намір виключити з фракції та з партії. 

Тим часом, Тищенко відреагував на скандал із Таїландом. 

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Теги: депутат партії скандал кордон Микола Тищенко

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