Семиноженко йде на харківські вибори з «Нашим краєм»



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Семиноженко очолить список партії на виборах на Харківщині

Семиноженко вважає, що саме Харків є одним з наукових центрів України

Віцепрем’єр-міністр України (1999, 2001–2002, 2010 рр.), Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (2011–2014 рр.) Володимир Семиноженко йде на вибори у Харківській області разом з партією «Наш край». Про це повідомили на з'їзді партії, що пройшов у Києві 3 вересня.

Володимир Семиноженко очолить список «Нашого краю» на виборах у Харківській області.

«Сьогодні нас з вами привела одна мета. Ми всі хочемо покращення. Покращення в кожному місті, кожному селищі, всій Україні. Відродити ту Україну, яка завжди була лідером і в космосі, і в ядерній енергетиці і в багатьох напрямках науки, медицини і так далі. І у нас збігаються думки-треба поступово це робити, і ми обов'язково це зробимо, якщо починаючи з місцевих органів влади, включаючи державні будуть люди, які щиро працюють на загальну справу, на справу своїх трудових колективів, на справу своїх регіонів. Не на власну кон’юнктуру з однією метою, а саме на загальнонаціональні наші цінності і особливості інтересів кожної області України», – зазначив Семиноженко.

Семиноженко подякував керівництву партії «Наш край» за можливість очолити Харківський список партії та підкреслив, що саме Харків є одним з наукових центрів України.

«Cаме завдяки науці, промисловості і вищій освіті, взагалі освіті, Україна може себе впевнено почувати коли ми говоримо про майбутнє нашої держави», – сказав Семиноженко.

Як повідомлялося раніше, на Сумщині «Наш край» веде на вибори народний депутат, член Політради партії Андрій Деркач. У Дніпрі разом із партією йде мер міста у 2000-2014 рр. Іван Куліченко, а в Одесі – Євген Червоненко, а у Києві – Сергій Шахов.