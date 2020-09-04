Рада відклала розгляд законопроєкту про опитування від ЦВК



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Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону на сьогодні знятий з порядку денного

Комітет через відсутність кворуму не зміг провести засідання та, відповідно, ухвалити рішення щодо законопроєкту №4043

Верховна Рада у зв’язку з непідготовленістю питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо уповноваження ЦВК проводити опитування громадської думки в день голосування на виборах не розглядатиме його у п’ятницю.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час пленарного засідання 4 вересня.

«Воно не готове – ми не можемо розглядати не готове питання, тому воно було знято з порядку денного. У порядку денному стояло включення в порядок денний і скорочення строків подачі альтернативних законопроєктів. Комітет повинен був сьогодні провести засідання…», – пояснив Разумков.

У п’ятницю Рада планувала третім питанням розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.

Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях.

Натомість 4 вересня Рада підтримала законопроєкт про користувачів сігвеїв, моноколіс і гіроскутерів. Документ у першому читанні підтримали 268 нардепів.