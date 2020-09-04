  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада відклала розгляд законопроєкту про опитування від ЦВК

    • Розсилка
    Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону на сьогодні знятий з порядку денного&nbsp; - Рада відклала розгляд законопроєкту про опитування від ЦВК
    Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону на сьогодні знятий з порядку денного 

    Комітет через відсутність кворуму не зміг провести засідання та, відповідно, ухвалити рішення щодо законопроєкту №4043

    Верховна Рада у зв’язку з непідготовленістю питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо уповноваження ЦВК проводити опитування громадської думки в день голосування на виборах не розглядатиме його у п’ятницю.

    Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час пленарного засідання 4 вересня.

    «Воно не готове – ми не можемо розглядати не готове питання, тому воно було знято з порядку денного. У порядку денному стояло включення в порядок денний і скорочення строків подачі альтернативних законопроєктів. Комітет повинен був сьогодні провести засідання…», – пояснив Разумков.

    У п’ятницю Рада планувала третім питанням розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.

    Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях.

    Натомість 4 вересня Рада підтримала законопроєкт про користувачів сігвеїв, моноколіс і гіроскутерівДокумент у першому читанні підтримали 268 нардепів.

     

    ЦВК Верховна Рада соцопитування вибори Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ