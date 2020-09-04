Червоненко йде на вибори в Одесі з «Нашим краєм»



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Червоненко вважає, що «Наш край» об’єднав навколо себе людей справ

Міністр транспорту та зв’язку України (2005 р.), голова Запорізької ОДА (2005–2007 рр.) Євген Червоненко іде на місцеві вибори в Одесі разом з партією «Наш край». Про це повідомили на з'їзді партії, що пройшов у Києві.

Євген Червоненко долучився до команди «Нашого краю» та братиме участь у місцевих виборах в Одесі. Також, у своїй промові Червоненко заявив, що має наміри продовжити розвиток Одеси, як логістичного центру, чиї доходи суттєво впали за останні роки.

«Одеса -– це наш останній логістичний центр. Я вам хочу сказати, що при Кірпі і при мені транзит тільки через Україну приносив мільярди доларів-без газової труби. Сьогодні 120 мільйонів», – зазначив він.

На його думку, що «Наш край» об’єднав навколо себе людей справи.

«Тут є люди яким можна потиснути руку та які щось зроблять, а не просто скажуть: а що мені за це буде? Розумієте, сьогодні країна тримається на ось цих людях», – зазначив Євген Червоненко.

За його словами він вдячний партії за довіру.

«Я вдячний за довіру, а ще я знаю всіх цих людей та знаю, чого від них чекати. Вони перевірені часом», – наголосив Євген Червоненко.

Як повідомлялось раніше, на з’їзді партії «Наш край» ухвалили рішення йти на вибори до рад усіх рівнів та затвердили програму «12 кроків для розвитку рідного краю». На Сумщині «Наш край» веде на вибори член Політради, народний депутат Андрій Деркач. У Дніпрі разом із партією йде мер міста у 2000-2014 рр. Іван Куліченко, а у Києві – народний депутат Сергій Шахов.