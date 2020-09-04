Верещук продовжує «польоти» на парасольці: сьогодні над Подолом (відео)



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Зйомки передвиборчої реклами Ірини Верещук Фото: скріншот відео

Польоти кандидатки в мери сьогодні бачили на Подолі

У п’ятницю, 4 вересня, у Києві продовжилися зйомки передвиборчої реклами кандидатки в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук.

Сьогодні вона знову у жовтому плащі на зеленій парасольці «літала» над Подолом.

Відео оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Слід зазначити, що для зйомок відеролика перекрили одну смугу руху на дорозі.

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.