Верещук продовжує «польоти» на парасольці: сьогодні над Подолом (відео)
Польоти кандидатки в мери сьогодні бачили на Подолі
У п’ятницю, 4 вересня, у Києві продовжилися зйомки передвиборчої реклами кандидатки в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук.
Сьогодні вона знову у жовтому плащі на зеленій парасольці «літала» над Подолом.
Відео оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Слід зазначити, що для зйомок відеролика перекрили одну смугу руху на дорозі.
Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі.
Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.
Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.
Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.
Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.