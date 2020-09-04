  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Верещук продовжує «польоти» на парасольці: сьогодні над Подолом (відео)

    • Розсилка
    Зйомки передвиборчої реклами Ірини Верещук - Верещук продовжує «польоти» на парасольці: сьогодні над Подолом (відео)
    Зйомки передвиборчої реклами Ірини Верещук
    Фото: скріншот відео

    Польоти кандидатки в мери сьогодні бачили на Подолі

    У п’ятницю, 4 вересня, у Києві продовжилися зйомки передвиборчої реклами кандидатки в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук.

    Сьогодні вона знову у жовтому плащі на зеленій парасольці «літала» над Подолом.

    Відео оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Слід зазначити, що для зйомок відеролика перекрили одну смугу руху на дорозі.

    Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

    Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

    Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

    Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

    Київ вибори мер партія Слуга народу Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ