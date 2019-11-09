Сенцов візьме участь у Форумі вільної Росії



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Олег Сенцов Фото: YES 2019/ Валентин Ростовиков

Сенцов напередодні прибув до Вільнюса і вже мав ряд зустрічей

У суботу в Вільнюсі відкривається черговий дводенний Форум вільної Росії, в якому беруть участь відомі російські опозиціонери, правозахисники, а також активісти й експерти з України, США, Німеччини, Литви.

Про це повідомляє Укрінформ.

Восьмий Форум відкриється вітальним словом його керівника Гаррі Каспарова. Після чого розпочнеться перша панельна дискусія «Репресивні практики путінського режиму», в якій братиме участь український режисер Олег Сенцов. Він напередодні прибув до Вільнюса і вже мав ряд зустрічей, у тому числі з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічусом.

На другій дискусійній секції «Чи настала в Росії «нова політична ера»?» учасники обговорять можливі нові стратегії російської опозиції. У цій дискусії братимуть участь російські діячі Євген Кисельов і Ілля Пономарьов, які мешкають в Україні.

В останній дискусії першого дня Форум «Новий Мюнхен. Чи зіграла ставка Путіна на втому колективного Заходу?» візьме участь український журналіст Айдер Муждабаєв, який приїхав на Форум після річної відсутності.

З-поміж сесій другого дня Восьмого Форуму вільної Росії особливий інтерес викликають три панельні дискусії: «Тридцятиріччя краху комуністичних режимів-сателітів у Східній Європі: розвилка десовєтизації», «Білорусь – Росія: перспективи і загрози інтеграції», «Кому допоможе Захід».

Загалом у дні Форуму пройде 15 великих заходів, у тому числі дискусія на полях ФВР «Чи готовий Захід до проведення Міжнародного громадського трибуналу зі злочинів путінського режиму?», яку організовує ініціатор Трибуналу Ігор Яковенко; а також презентація книги відомого журналіста Дмитра Запольського «Путінбург», виданої британським видавництвом PVL Consulting Ltd.

Варто зазначити, що у Вільнюс, як зазвичай, прибули з Москви співробітники пропагандистських російських телеканалів, але в приміщення, де працює Форум, їх не пропускають. Акредитацію на участь у роботі Форуму, яку запитують працівники Посольства РФ у Вільнюсі, також не видали.

Нагадаємо, Сенцов похвалив главу МЗС Литви за почуття гумору і розуміння того, хто такий Путін.