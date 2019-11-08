Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли українських воїнів



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Внаслідок обстрілів 8 листопада дістав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це ввечері 8 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

Зазначається, що три обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;

біля Залізного – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Зайцевого – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - заявили у пресцентрі Об’єднаних сил.

Нагадаємо, від отриманих травм помер один із українських бійців, поранених під час обстрілу бойовиками у четвер, 7 листопада.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.

Нагадаємо, 7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів, четверо були поранені.