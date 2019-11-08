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    Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли українських воїнів

    • Розсилка
    Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли українських воїнів

    Внаслідок обстрілів 8 листопада дістав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил

    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це ввечері 8 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

    Зазначається, що три обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
    • біля Залізного – з великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Зайцевого – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

    «Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - заявили у пресцентрі Об’єднаних сил.

    Нагадаємо, від отриманих травм помер один із українських бійців, поранених під час обстрілу бойовиками у четвер, 7 листопада.

    Раніше повідомлялося, що 7 листопада на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.

    Нагадаємо, 7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів, четверо були поранені.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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