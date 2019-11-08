Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли українських воїнів
Внаслідок обстрілів 8 листопада дістав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це ввечері 8 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.
Зазначається, що три обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
- біля Залізного – з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Зайцевого – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.
«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - заявили у пресцентрі Об’єднаних сил.
Нагадаємо, від отриманих травм помер один із українських бійців, поранених під час обстрілу бойовиками у четвер, 7 листопада.
Раніше повідомлялося, що 7 листопада на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.
Нагадаємо, 7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів, четверо були поранені.