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    Кум Путіна у паніці: Зеленський пішов шляхом Порошенка - Московській церкві доведеться міняти назву

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    <p>Віктор Медведчук у компанії з нині покійним ватажком &laquo;ДНР&raquo; Олександром Захарченком, ватажком&nbsp; &laquo;ЛНР&raquo; Леонідом Пасічником і предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом</p> - Кум Путіна у паніці: Зеленський пішов шляхом Порошенка - Московській церкві доведеться міняти назву

    Віктор Медведчук у компанії з нині покійним ватажком «ДНР» Олександром Захарченком, ватажком  «ЛНР» Леонідом Пасічником і предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом

    Медведчук стверджує, що УПЦ «повністю незалежна від Російської православної церкви, пов'язана з нею тільки загальними молитвами»

    Голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук вважає, що команда президента Володимира Зеленського продовжує політику п’ятого президента Петра Порошенка щодо церкви.

    Про це говориться у його заяві, яка 8 листопада була опублікована на сайті політсили.

    Зокрема, Медведчук розкритикував заяву міністра культури Володимира Бородянського про те, що Українська православна церква «повинна внести в свою назву ідентифікацію, що вона відноситься до Російської православної церкви» і вказати, що адміністративний центр управління Українською православною церквою знаходиться в Москві.

    Він вважає, що Бородянський «ігнорує той факт, що УПЦ - це незалежна, самостійна церква, керівництво якої обирається на Соборі єпископів».

    «УПЦ має свій Церковний суд і Священний Синод і повністю незалежна від Російської православної церкви, пов'язана з нею тільки загальними молитвами», - стверджує Медведчук.

    Він зауважив, що заяви міністра культури – «не що інше, як продовження політики Порошенка, який з політичних міркувань втручався в церковні справи, що призвело до розколу православ'я не тільки в Україні, а й в усьому світі».

    «Міністр культури Бородянський влазить у вкрай чутливі для українців сфери релігії і мови, що тільки посилює розкол в суспільстві. Не відстає від Бородянського і безграмотна міністр освіти, яка вже заявила про закриття російських шкіл і переведення їх на українську мову навчання», - стверджує Медведчук.

    Крім того, він різко висловився на адресу міністрів.

    «Можна по-різному ставитися до Коломойського, який називає окремих міністрів дебілами і покидьками, але, очевидно, в цьому випадку він має рацію», - заявив Медведчук.

    Як відомо, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає «дебілом» міністра економіки Тимофія Милованова.

    Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

    До слова, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

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