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Що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську: роз'яснення ГУР

Альона Боженко
glavcom.ua
Що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську: роз'яснення ГУР
ГУР прокоментував візит президента РФ до Лукашенка
фото із відкритих джерел

Українська розвідка вважає, що Путін міг вмовляти невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України

Під час візиту до Мінська президент РФ Володимир Путін міг вмовляти невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про зустрічі диктаторів сам на сам... якби йшла мова про конкретну підготовку операції, то це вже інший рівень – щонайменше Генеральних штабів. Якщо Путін їде до диктатора, то це означає, що не все так добре, як він хотів.. Але вмовляти, можливо, буде. Це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Яким би не був диктатор Лукашенко…до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду для його режиму і для його армії. Сподіваємось, що цей інстинкт самозбереження буде зберігатися й надалі. В протилежному випадку – українські сили готові до різноманітних сценаріїв», – сказав Андрій Юсов.

Юсов також наголосив, що крім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського оборонпрому максимум можливостей для російської армії.

«Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів», – зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська. 

Відомо, що Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проєкти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

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Теги: Білорусь втрати диктатор президент путін розвідка росія

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