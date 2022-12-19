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Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
Лукашенко сподівається, що Захід «прислухається до голосу розуму» і діалог про безпеку відновиться
Фото з відкритих джерел

Враховуючи повну ізоляцію РФ та Білорусі, заяви двох агресорів виглядають смішно та дивно

Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску. Про це у своєму ТГ-каналі повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Основне з того, що заявили на публіку кремлівський тиран та білоруський диктатор:

  • країни розвиватимуть атомні проекти та науку, готуватимуть кадри,
  • Росія і Білорусь будуть йти на рекордний товарообіг – $40 млрд,
  • Лукашенко сподівається, що Захід «прислухається до голосу розуму» і діалог про безпеку відновиться,
  • Росії та РБ вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску.

«Заяви агресорів виглядають щонайменше смішно та дивно, з урахуванням санкційної політики, економічних факторів та фактичної повної ізоляції цих країн «процвітання та демократії», – прийшов до висновку Геращенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Мінську з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про відкритість до діалогу з іншими державами, зокрема й європейськими.

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Теги: росія Олександр Лукашенко війна Білорусь агресія окупація путін тероризм

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