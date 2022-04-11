Що може посилити наші позиції в переговорах із Росією: Подоляк назвав єдину умову

Мета України – багатосторонні гарантії безпеки, що унеможливлять повторення подібної війни проти нашої держави

Для України непорушними залишаються питання, які стосуються територіальної цілісності й суверенітету. Наші позиції під час переговорів із Росією посилить успішна відсіч рашистам на східному напрямку. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю ведучому телеканалу «Україна 24» Тиграну Мартиросяну.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що мета України – це не двосторонній мирний договір із Росією, яка його не виконуватиме, а багатосторонні гарантії безпеки, що унеможливлять повторення подібної війни проти нашої держави.

«Ми хочемо мати конкретну формулу, що за столом переговорів сидить Україна, сидить країна-агресор – Російська Федерація, а поруч з Україною – країни, які гарантуватимуть взяті на себе Росією зобов’язання про ненапад перед Україною та цими країнами-гарантами», – пояснив він.

Михайло Подоляк зазначив, що через запроваджені міжнародні санкції в Росії вже наростають негативні, протестні настрої, і саме тому російська влада змушена йти на переговори, щоб зафіксувати певну поточну позицію. Але що сильніше вона затягуватиме процес, то більшою буде ціна для неї.

За його словами, Росія зараз концентрується на східному напрямку – Харківському, Донецькому, Луганському, щоб довести світові, що вона все ж таки вміє воювати. Він відзначив, що українська армія готова дати бій окупантам. «Чи ми, чи вони мають здобути вагому перевагу на полі бою. Тільки після цього наші позиції в переговорній групі будуть суттєво посилені і, звичайно, ми отримаємо те, що потрібно Україні. Переговорна група точно не буде працювати всупереч тому, що відбуватиметься на полях битви. І точно не проти того, як бачить всю ситуацію Президент Зеленський, а він бачить її набагато рельєфніше», – сказав радник керівника Офісу глави держави.

З огляду на це, як зазначив Михайло Подоляк, найближчими тижнями варто чекати, як розгортатиметься ситуація на сході України.

«І якщо в нас вийде вкотре довести там, що російська армія – це рудимент, безкорисний інститут, тоді ми отримаємо чудову можливість довести, що Росія як держава має припинити диктувати якісь умови у світі», – наголосив радник керівника Офісу президента.

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