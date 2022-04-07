«Це цинічно». Україна розкритикувала ідею Орбана про мирні переговори в Будапешті

МЗС радить Угорщині припинити руйнувати єдність в ЄС та підтримати нові антиросійські санкції

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відразу після обрання запропонував свої послуги російському диктатору Володимиру Путіну. Угорщина вирішила перехопити у Туреччини ініціативу і запропонувати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на заяви угорського прем’єра наголосив, що Орбан намагається знову підігравати Путіну.

«Політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію. Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей», – повідомив «Главкому» Ніколенко.

«Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців. До цієї ж категорії відносяться заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях» – додав речник МЗС,

Дипломат наголосив, що РФ намагається перевести розрахунки за поставки газу в Європу в національну валюту, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській воєнній машині потрібні ресурси задля продовження війни проти України.

«У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаґанку», - йдеться у заяві.

Речник МЗС нагадав, що українців та угорців об‘єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв‘язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тис. українських угорців.

«Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів. На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додатковх джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно», – повідомляє МЗС.

Напередодні Віктор Орбан запросив Володимира Путіна провести його можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським саме в Угорщині. За словами Орбана, Путін зрадів: «Відповідь була позитивною».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Як повідомлялося, Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Угорщина образилась на заяву української влади та викликала посла до МЗС.