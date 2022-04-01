Депутат-зюганівець пішов проти Кремля: «Вибухи у Бєлгороді не вплинуть на переговори»

Думець-комуніст не згоден з Кремлем і стверджує, що вибухи у Бєлгороді - це лише провокація, яка не повинна вплинути на переговори з Україною

Комуністична партія Росії не бачить нічого страшного у «авіаударі українських гелікоптерів» на нафтобазу у Бєлгороді

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація. Про це депутат заявив у ефірі радіостанції «Говорит Москва».

За словами Новікова, який займає посаду першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ, такі «окремо взяті провокації» не повинні впливати на глобальні речі, на кшталт українсько-російських переговорів.

Депутат зазначив, що переговірний процес залежить не від провокацій, а від того, якою буде «стратегія облаштування України» після завершення війни, а також від результату внутрішньополітичної «дискусії» у самій Росії.

Дмитро Новіков є представником Комуністичної партії Російської Федерації, члени якої невдовзі після початку війни почали вимагати від Путіна зупинити воєнні дії, бо вони голосували лише за визнання «ДНР» та «ЛНР», а не за повномасштабну агресію проти сусідньої країни.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.