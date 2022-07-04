Шефір і Татаров з'явились на публіці (фото)

Чиновники із Офісу президента взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Нацполіції

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров вперше за тривалий час взяли участь у публічному заході. Зокрема, вони побували урочистостях з нагоди Дня Національної поліції у Офісі президента.

Як видно на відеозаписах урочистостей біля стін Офісу президента, Шефір і Татаров стоять поруч з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

Татаров та Шефір біля Офісу президента

Зазначимо, що Шефір майже не з’являється на людях після замаху на нього, який стався 22 вересня минулого року. Тоді поблизу Києва невідомі обстріляли автомобіль, у якому їхав Сергій Шефір. Сам посадовець не постраждав, однак дістав поранення його водій. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними. Розслідування наразі триває.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, як заявили у Офісі президента, Сергій Шефір перебуває в Україні та працює з робочою групою Кабміну, яка забезпечує логістику гуманітарних вантажів по всій Україні.

Також варто додати, що нещодавно виник черговий скандал навколо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що високопоставлені чиновники Офісу президента зривали отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС за три дні до цього історичного рішення Євросоюзу.

Антикорупціонер нагадав, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ.

«Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло «по роспісанію», – додав Шабунін.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський у День Національної поліції зустрівся з правоохоронцями, вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання.

Читайте також: