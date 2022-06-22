Арестович і Татаров проти активістів. Новий скандал на Банковій

Олексій Арестович образив активістів, опоненти вважають, що це частина Банкової готується до післявоєнного протистояння із громадянським суспільством

Активісти звинувачують частину Офісу президента у бажанні прикрити свої минулі і майбутні гріхи

Скандал розпочав спікер Банкової Олексій Арестович, розкритикувавши українських активістів. Радник голови Офісу президента у дописі на Facebook заявив, що «українська культура вражає та захоплює» до того моменту, поки «туди не допустили активістів».

Сергій Стерненко нагадав Арестовичу про загиблого на фронті Романа Ратушного, розкритикувавши слова спікера Банкової про активістів як зло №1.

Також Стерненко згадав про іншого представника Офісу президента, Олега Татарова – що викликало реакцію одного із Telegram-каналів, де Татаров був названий одним із рятівників української столиці: «Він особисто захищав Київ і особисто керував обороною столиці у найгарячіші дні протистояння».

Очільник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін, коментуючи скандал, що розгорівся між Банковою та активістами, назвав заяву Арестовича цілеспрямованою атакою.

За словами Шабуніна, «найгірша частина ОП», розуміючи, що саме активісти зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову, підштовхуватимуть владу до реформ та поставлять владі після перемоги низку дуже неприємних запитань – почала кампанію з дискредитації цієї верстви українського суспільства.

«До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових», – запевнив Шабунін.

Керівник ЦПК припустив, що атаку на громадянське суспільство санкціонував не Зеленський, і звернувся до «притомної частини команди президента» з вимогою зупинити війну з активістами прямо зараз.

Нагадаємо, що Арестович днями вляпався у інший скандал, назвавши представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».