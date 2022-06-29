Заступник глави Офісу президента зривав надання Україні статусу кандидата в ЄС?

Союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді

Антикорупціонер Шабунін оприлюднив закулісні деталі затвердження Антикорупційної стратегії у парламенті

Віталій Шабунін опублікував на своїй сторінці у Facebook історію про те, що відбувалося залаштунками отримання Україною статус кандидата в ЄС. За словами Шабуніна високопоставлені чиновники Офісу президента зривали українське кандидатство в ЄС за три дні до історичного рішення.

Антикорупціонер розповів: щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію. Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП, зазначає Шабунін.

«Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася … САП. Депутати викинули поправку №511, яка б заборонила генпрокурорці фактично керувати САП за відсутності обраного керівника. При цьому сама норма була декларативною – тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі ця норма нічого не змінювала, проте її викидання дуже-дуже посилювала противників нашого кандидатства в ЄС», – йдеться у дописі.

Антикорупціонер нагадує, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ.

«Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. Ви ж раптом не подумали, що пацани зупинили заробітки на контрабанді через якусь там війну? Війна війною, а бабло «по роспісанію», – додав Шабунін.

Також Татарову підіграла проросійська частина «Слуг» на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектору України, підсумував Шабунін.

Раніше Шабунін показав шалені результати роботи антикорупційних органів.

Додамо, що напередодні Шабунін розповів, як Офіс президента готує «знесення» конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро, оскільки на Банковій – істерика від експертів, делегованих міжнародними партнерами України.

Раніше директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін назвав впливового політика, який зриває конкурс з вибору керівника Антикорупційної прокуратури. Також Шабунін заявляв, що Коломойський стоїть за блокуванням конкурсу на антикорупційного прокурора.

Крім того, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), визнавши, що від цього залежить репутація президента Володимира Зеленського.

Читайте також: