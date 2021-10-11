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    Заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра

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    Автівка першого помічника президента після обстрілу - Заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра

    Автівка першого помічника президента після обстрілу

    фото: 24 канал

    Перший заступник міністра внутрішніх справ стверджує, що замах на Шефіра виконував професіонал

    Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів місцевості – район, в якому було вчинено злочин – на предмет виявлення можливих речових доказів. Окремі ділянки були оглянуті повторно, під час яких було виявлено додаткові докази. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

    «На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер», – зазначив Єнін.

    За його словами, замах на Шефіра виконував професіонал.

    «До того ж, якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було вчинено в Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини в провадженні», – пояснює перший заступник глави МВС.

    Єнін додав, що наразі у розслідуванні правоохоронці працюють на «відмінно», і вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в розслідуванні цього резонансного кримінального провадження.

    До слова, напередодні Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

    За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів. Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

    Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

    Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

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    Теги: МВС кримінал розслідування злочин Сергій Шефір стрілянина
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    Заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра