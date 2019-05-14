Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення



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Екс-голова К онституційного суду Станіслав Шевчук Фото: Главком

За словами Шевчука, «судді головного конституційного органу держави, які присягали народу України, самі вчинили тяжкий кримінальний злочин»

Звільнений з посади судді, а відтак і голови Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що судді КСУ «здійснили антиконституційний переворот» і він оскаржить своє звільнення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного суду України. Судді головного конституційного органу держави, які присягали народу України, самі вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу», - написав Шевчук.

Він стверджує, що відбулися «грубі та кричущі порушення Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд», Регламенту Конституційного Суду України».

На думку Шевчука, за цим стоїть «головний вигодонабувач Порошенко, який докладає всіх зусиль задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями».

Шевчук заявив, що не збирається здаватися і вже завтра звернеться до суду та до правоохоронних органів.

Раніше судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів.

Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк не бачить жодних проблем з інаугурацією новообраного президента через звільнення голови КСУ. Адже на церемонії президентської присяги може бути присутній або заступник голови Конституційного суду, або найстарший за віком суддя.