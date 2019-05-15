Конституційний суд назвав чотири причини звільнення судді Шевчука документ



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Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У комісії вказали на порушення уже екс-головою КСУ законодавства та суддівської етики

З посади судді і голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука звільнили через перевищення ним службових повноважень і «грубе та систематичне нехтуванням своїми обов'язками». Про це йдеться у висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду України.

Отже, комісія встановила щонайменше чотири епізоди порушення законодавства та суддівської етики суддею Шевчуком.

Зокрема, у липні 2018 року Станіслав Шевчук видав низку розпоряджень про запровадження посад позаштатних радників голови Конституційного суду на громадських засадах та призначення на них конкретних осіб, що, за висновками комісії, «призвело до незаконного створення паралельної організаційної системи забезпечення діяльності голови Конституційного суду України».

Радники брали участь у нарадах та інших заходах за участю голови КСУ, надавали йому пропозиції та рекомендації, приймали участь у підготовці та оцінці проектів актів голови КСУ. Також радники мали доступ до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі до проектів рішень Конституційного суду України, давали доручення керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам секретаріату суду, чим фактично втручалися у їхню діяльність. При цьому на діяльність позаштатних радників витрачались кошти із кошторису Конституційного суду, а загальний термін перебування вказаних осіб на посадах позаштатних радників склав 359 днів.

«Діяльність позаштатних радників глави КСУ Станіслава Шевчука була пов’язана з матеріальними витратами за рахунок державних коштів… За підрахунками секретаріату КСУ середні витрати на утримання у 2019 році одного робочого місця працівника суду орієнтовно складають 4,4 тисячі гривень на місяць, або 52,4 тис грн на рік», - йдеться у висновку.

У суді тривалий час намагались вирішити питання, однак Станіслав Шевчук постійно відкладав розгляд питання про незаконність призначення позаштатних радників, а в березні-квітні цього року, після розгортання скандалу, скасував власні розпорядження про запровадження посад радників.

«Ні Закон України «Про Конституційний суд України», ні Регламент Конституційного суду України, ні інші акти законодавства України не передбачають повноважень голови Конституційного суду України видавати розпорядчі акти щодо запровадження посад позаштатних радників голови Конституційного суду України, які працюють у Конституційному суді України, визначати їх права та обов'язки тощо», - зазначили в комісії.

Другий епізод стосувався інтерв'ю голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука інтернет-виданню «Страна.ua» від 25 березня 2019 року. У тексті під назвою «Глава Конституционного суда Станислав Шевчук: «Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы», голова КСУ заявив, що керівник Конституційного суду приймає присягу новообраного президента в разі відсутності обставин, що перешкоджають цьому. «Але хочу окремо сказати: я ніколи не приведу до присяги президента, якщо вибори будуть сфальсифіковані», - сказав він.

Однак комісія зазначила, що ця заява судді Шевчука не має конституційно-правових підстав, не відповідає статусу судді і голови Конституційного суду України і за своїм змістом та спрямованістю є політичною.

«Таке твердження не відповідає статусу голови і судді КСУ, оскільки по-суті є політичною заявою і неправомірним втручанням у політичний процес. У такий спосіб Шевчук С.В. дискредитував посаду голови Конституційного суду України та завдав істотної шкоди авторитету КСУ», - йдеться у висновку комісії.

Також, за висновком комісії, у червні 2018 року голова КСУ Станіслав Шевчук проігнорував право суддів Конституційного суду України на опублікування окремої думки стосовно акту суду та сприяв позачерговій його публікації до закінчення відповідного терміну. Йдеться про те, що Шевчук особисто звернувся листом до головного редактора газети «Голос України» щодо опублікування висновку Конституційного суду раніше передбаченого терміну, внаслідок чого судді не змогли скористатись правом на опублікування у офіційному друкованому виданні окремої думки будь-якого судді КСУ разом з актом суду.

«Голова КСУ Шевчук С.В. грубо порушив вимоги частини другої статті 19 та статті 153 Конституції України, частини першої та третьої статті 18, частини другої статті 33, частини першої статті 93, частини першої статті 94 закону України «Про Конституційний суд України», - йдеться у висновку.

Четвертий епізод, за висновком комісії, стосується зловживання Шевчуком службовим становищем. Зокрема у документі йдеться, що Шевчук впродовж тривалого часу «блокував розгляд в КСУ подання депутатів щодо визнання неконституційним звернення Верховної Ради до РНБО про введення санкцій стосовно телеканалів NewsOne і «112 Україна». Йдеться про те, що Станіслав Шевчук домагався зняття цієї справи з розгляду тоді, коли він не був на роботі, а офіційно обов'язки голови суду виконував його заступник, а також пред'явив незаконну вимогу до судді-доповідача – не розглядати цю справу.

«Допущені суддею і головою Конституційного суду України Шевчуком С.В. порушення Конституції та законів України, а саме видання незаконних розпоряджень, політизація діяльності Конституційного суду України та його Голови, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій незалежності суддів, неправомірне втручання у діяльність Конституційного суду України та його суддів вказують на вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе та систематичне нехтування своїх обов'язків, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді», - йдеться у повідомленні.

Зрештою, у документі йдеться, що комісія дійшла висновку про «наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади Конституційного суду України у зв’язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та систематичним нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ та виявило його невідповідність займаній посаді», - резюмувала комісія.

Як відомо, 14 травня судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів.

Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення.

Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Нового голову Конституційного суду України Наталю Шапталу обрали на трирічний термін.