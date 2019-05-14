ЗМІ: новим главою Конституційного суду стала Наталія Шаптала. Досьє



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Наталя Шаптала народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Шаптали підтримали 12 членів Конституційного суду

Судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.

«Новий глава - Шаптала», - сказав співрозмовник.

За інформацією «Укрінформу», кандидатуру Шаптали підтримали 12 членів Конституційного суду.

Згідно з інформацією на сайті КСУ Наталія Шаптала народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку. 1987 року вона закінчила юридичний факультет Алтайського державного університету. У 1985–1987 роках працювала юрисконсультом Донецького металургійного заводу імені В.І. Леніна, з 1987 року по 1989 рік – стажистом прокуратури, помічником прокурора Ленінського району м. Донецька. У період з 1990 року по 1996 рік була інструктором Ленінського райкому партії, помічником прокурора м. Донецька, старшим помічником прокурора Донецької області. З 1996 року по 2006 рік Шаптала працювала на посадах судді Ленінського районного суду м. Донецька, судді Апеляційного суду Донецької області. Протягом 2006–2010 років була суддею, першим заступником голови Донецького апеляційного адміністративного суду. У вересні 2010 року X з’їздом суддів України Шаптала призначена суддею Конституційного Суду України. Присягу склала 21 вересня 2010 року. Шаптала є фахівцем у галузі адміністративного та кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань. Є співавтором навчального посібника «Конституційне право України», науково-практичних коментарів до Бюджетного та Податкового кодексів України. Кандидат юридичних наук.

Раніше судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів. Зараз постанова про звільнення готується до підпису.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк не бачить жодних проблем з інаугурацією новообраного президента через звільнення голови КСУ. Адже на церемонії президентської присяги може бути присутній або заступник голови Конституційного суду, або найстарший за віком суддя.